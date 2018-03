Bokser Anthony Joshua heeft afspraak met geschiedenis Vanavond staan tegen Joseph Parker vier titels op het spel: WBO, IBF, WBA en IBO Valerie Hardie

31 maart 2018

06u00 0 Meer Sport Nog twee gevechten is Anthony Joshua (28) verwijderd van eeuwige roem, van het label van 'onbetwiste kampioen' bij de zwaargewichten. Vanavond in Cardiff moet de Britse bokser dan wel een eerste uitdager tot pulp slaan: Joseph Parker(26). Vier titels staan op het spel.

"Een mens alleen kan mij niet afstoppen." Anthony Joshua zei het niet om te lachen. Hij meende er elk woord van. Wladimir Klitschko, die samen met zijn broer Vitali het boksen domineerde van 2006 tot 2015, probeerde op 29 april 2017 om Joshua af te stoppen, maar de WBO-kampioen kwam in het Londense Wembley Stadium van een kale reis thuis. In de elfde ronde besliste de ref dat het genoeg was, Klitschko zelf besliste drie maanden later om het boksen op zijn 41ste definitief voor bekeken te houden. "Klitschko was niet meer op zijn best, hij was niet meer de grote kampioen van tien jaar eerder", herinnert ex-bokser Freddy De Kerpel zich. "Maar dat neemt niet weg dat Joshua een sensationele zege behaalde. Joshua is een onvoorstelbaar gespierde bokser, maar leek op een gegeven moment helemaal leeg. Hij ging neer in de zesde ronde. Nu is het gedaan, dacht ik, maar neen - Joshua herpakte zich en forceerde een KO." Negentien andere boksers ondergingen dat lot ook en zo heeft Joshua intussen al 20 zeges, allemaal op knockout, en nul nederlagen op zijn teller staan. Hij is de regerende IBF, WBA en IBO-kampioen.

