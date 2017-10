Bokser (20) incasseert onschuldige klap, twee dagen later overlijdt hij Hans Op de Beeck

10u55 0 Facebook Jeffrey Claro Meer Sport Een Filipijnse bokser heeft twee dagen na zijn twintigste verjaardag het leven gelaten na een op het eerste gezicht onschuldige blessure tijdens een sparringsessie.

Het leek alles behalve ernstig te zijn, toen de net twintig geworden Jeffrey Claro vrijdag in een gymzaal even buiten de Filipijnse hoofdstad Manila 45 seconden voor het einde van de kamp tegen het canvas ging. Hij lachte zelfs nog en gaf aan zeker de sessie te willen afmaken, wat hij ook zonder problemen deed. Tot Claro zich tien minuten later plots onwel begon te voelen en in coma belandde. Zondagmorgen overleed de Filipijnse jongeling, met zijn vader, zus en vriendin aan zijn zijde. Hij laat ook een dochtertje van twee achter.

Zo naar uitgekeken

Claro bereidde zich voor op een kamp die zou plaatsvinden op 19 november. Hij had een negatief record van 1 tegen 4. Volgens de jonge bokser vooral te wijten aan een gebrek aan training. Dat zou ditmaal niet het geval zijn en hij laste enkele sparringkampen in. Waaronder de fatale training tegen ene Diego.

Lorence Rosas, een professionele bokser die samen met Claro trainde in het Empire Boxing Gym, zag het samen met hun trainer Remus Arsula gebeuren. "Er waren slechts twee rondes gepland. Toen ik Claro 's morgens zag, was hij nog bijzonder enthousiast. 'Broer Lorence, naar deze eerste sparring en dit trainingskamp heb ik zo naar uitgekeken', zei hij me om 7 uur 's morgens. De slag die hij te incasseren kreeg, zag er behoorlijk onschuldig uit. Hij heeft bijzonder veel pech gehad."

Facebook De sparringkamp vond plaats in een gymzaal even buiten Manila.