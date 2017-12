Boksduel Mayweather - McGregor op één na meest lucratieve sportwedstrijd ooit LPB

20u53

Bron: afp 0 USA Today Sports Meer Sport Het wereldwijd bekeken duel tussen bokslegende Floyd Mayweather (40) en de Ierse MMA-kampioen Conor McGregor heeft meer dan 600 miljoen dollar opgebracht.

Het gemediatiseerde duel, dat de treffende benaming 'The Money Fight' kreeg, wordt zo het op één na meest lucratieve eendaagse evenement in de sportgeschiedenis.

De gehypete kamp tussen Mayweather en McGregor van 26 augustus moet nipt de duimen leggen voor het duel tussen diezelfde Mayweather en de Filippijn Manny Pacquiao, dat in mei ook meer dan 600 miljoen dollar opbracht. De Amerikaan haalde het in 'The Money Fight' in de tiende ronde met een technische KO en werd zo met 50 overwinningen zonder nederlaag de succesvolste bokser aller tijden.