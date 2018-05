Bokscarrière Rio Ferdinand nu al ten einde: "Voelde me nochtans fysiek en mentaal nooit beter" XC

03 mei 2018

15u19

Bron: Belga 0 Meer Sport Rio Ferdinand moet zijn ambitie om professioneel bokser te worden opbergen. De voormalige centrale verdediger van Manchester United en de Engelse nationale ploeg zag zijn aanvraag geweigerd door de Britse boksfederatie en gooit dan maar (letterlijk) de handdoek in de ring.

Ferdinand maakte het nieuws bekend via Facebook. "Sinds ik aankondigde dat ik profbokser wilde worden, trainde ik vier tot vijf keer per week. Maar vandaag moet ik met een zwaar gemoed meedelen dat ik mijn handschoenen opberg", schrijft de 39-jarige Ferdinand, die zich naar eigen zeggen "fysiek en mentaal nooit beter voelde".

"Zeggen dat ik ontgoocheld ben door deze beslissing, is een understatement", aldus de Engelsman, die voor zijn nieuwe carrière de steun genoot van Betfair. "Het is moeilijk te aanvaarden dat ik mijn vaardigheden niet kan tonen. Boksen is een fysiek zware, veeleisende en gevaarlijke sport. Ik heb het boksen altijd met het meeste respect benaderd en heb nooit onderschat hoe zwaar het zou worden. Ik wilde mensen tonen dat het OK is een doel te hebben en hard te werken om dat te bereiken. Maar soms zitten de dingen tegen."

Ferdinand zette in 2015 een punt achter zijn succesvolle spelerscarrière, waarin hij onder meer zes keer kampioen werd met Manchester United, de Champions League won en 81 caps verzamelde. In september 2017 kondigde Ferdinand aan dat hij een boksloopbaan ambieerde, deels om hem te helpen het overlijden van zijn echtgenote te verwerken.