Boksbond wil wereldkampioen Charr titel afnemen en schorsen na positieve dopingtest TLB/Belga

14 november 2018

15u52 0 Meer Sport De World Boxing Association (WBA) wil Manuel Charr, wereldkampioen bij de zwaargewichten, een schorsing van zes maanden opleggen na een positieve dopingtest. Dat heeft de WBA aan de Duitse boksbond BDB laten weten. De 34-jarige Charr, die van Syrische afkomst is maar in Keulen woont, zou ook zijn wereldtitel verliezen.

Charr werd afgelopen september, enkele dagen voor een titelgevecht tegen zijn Puerto Ricaanse uitdager Fres Oquendo, op doping betrapt. De bokser schreeuwde nadien zijn onschuld uit. "Ik ben verbaasd over dit nieuws, zo erg zelfs dat ik nog steeds moet huilen", sprak hij in Duitse media. Volgens Charr is van kwaad opzet geen sprake, en zouden besmette voedingssupplementen de positieve test veroorzaakt hebben. En bij de analyse van het B-staal is in de ogen van de bokser niet alles volgens de regels verlopen.

De WBA volgt deze redenering niet, en wil Charr dus een sanctie opleggen. De bokser kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissing.