BOIC-voorzitter Beckers wil nieuwe denkoefening over Belgische selectiecriteria, De Bondt krijgt de Orde van Verdienste TLB

01 juni 2018

21u29

Pierre-Olivier Beckers, voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), wil een nieuwe denkoefening starten over de Belgische selectiecriteria voor de Spelen. Dat zei Beckers, die vorig jaar zijn vierde en laatste termijn inging, vrijdag tijdens de algemene vergadering van het BOIC in Brussel.

De zilveren medaille van Bart Swings in Pyeongchang kon Beckers onmogelijk niet onderstrepen vrijdag, maar hij liet toch ook verstaan niet helemaal tevreden te zijn met de Belgische resultaten in Zuid-Korea. "We moeten blijven nadenken, zodat onze atleten zo hoog mogelijk scoren op de Spelen. Moeten we niet selectiever worden in de keuze van atleten, vooral op de Winterspelen?"

Voor de Olympische Spelen in Tokio in 2020 besliste het BOIC eerder dat opnieuw de internationale selectienormen zullen worden overgenomen. "Maar ze mogen geen doel op zich worden. De doelstelling moet top acht blijven. Die topsportmentaliteit moeten we bewaken."

CEO Philippe Vander Putten sloot zich aan bij Beckers, en zit al met zijn gedachten in Tokio. "Ze staan al voor de deur, en dat in omstandigheden die zich warm en vochtig aankondigen. Daarnaast is het fundamenteel dat de criteria door de verschillende federaties nog dit jaar worden bevestigd, uit respect voor de atleten en om hen vanuit juridisch perspectief te beschermen." Zo hoopt het BOIC rechtzaken van niet-geselecteerde atleten te vermijden, zoals bij de vorige Spelen telkens het geval was.

Guido De Bondt krijgt de Orde van Verdienste

Guido De Bondt heeft de Orde van Verdienste van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) gekregen. Het was Jacques Rogge, erevoorzitter van het BOIC en oud-voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), die hem de prijs overhandigde op de algemene vergadering van het BOIC in Brussel.

Liefst 37 jaar, tot en met maart 2014, werkte De Bondt voor het BOIC. Sinds 1992 was hij secretaris-generaal. "De hele olympische beweging profiteert nog van jouw werk", zei BOIC-voorzitter Pierre-Olivier Beckers vrijdag tegen De Bondt. "Het was een privilege om met zule fantastische collega's te mogen werken. Ik heb veel geluk gehad, en ook plezier", repliceerde De Bondt.

In 1991 haalde De Bondt de eerste Europese Jeugdspelen (EYOF) naar Brussel, en voor zijn verdiensten voor de olympische beweging kreeg hij in 2014 al de "Ordre Olympique", de hoogste onderscheiding van het IOC.

De andere namen op de erelijst van de Orde van Verdienste zijn Eddy Merckx, Patrick Sercu, Gaston Roelants, Robert Van de Walle en Ingrid Berghmans.