BOIC-topman Eddy De Smedt heeft begrip voor forfait van turnploeg GVS

04 augustus 2018

16u21

Bron: Belga 0 Meer Sport Eddy De Smedt, directeur topsport van het BOIC, begrijpt de beslissing om de Belgische turnmeisjes vandaag niet te laten deelnemen aan de EK-finale in de teamcompetitie.

"Het is geen aangename beslissing, onder meer voor het publiek, nadat ze het uitstekend deden in de kwalificaties (derde, red) en een reële kans hebben op een medaille", zegt De Smedt in Glasgow. "Maar ik begrijp het helemaal. Wat mij overtuigt, is dat er goed over nagedacht is. De turnbond hakte de knoop door na overleg met de medische staf, de coaches en de atletes."

"Wij hebben het besproken maar de bal lag in hun kamp. Met het oog op het WK in Doha (in oktober) en op langere termijn de Spelen in Tokio, is deze beslissing om de atletes te sparen volledig te rechtvaardigen. Het is een beperkte ploeg van vier atletes. Als je een teamcompetitie zaterdag hebt, en zondag individuele toestelfinales, dan riskeer je echt de atletes te veel te belasten."

Twee jaar geleden was er op de Spelen van Rio heel wat ophef toen in het zwemmen de aflossingsploeg op de 4x200 meter vrij forfait dreigde te geven voor de finale, omdat voor sommmigen de individuele competitie voorrang had. Pas na veel discussie en een nachtje slapen besloot de ploeg toch aan te treden. Maar volgens De Smedt is er geen vergelijking mogelijk.

"Neen, dat kan je niet vergelijken", zegt de ervaren BOIC-topman, die kort voor zijn pensioen staat. "Hier gaat het over een kwalificatie voor de Spelen, waar men op de top acht mikt. De prestaties in Glasgow bewijzen dat de mogelijkheden er zijn."

De Smedt plaatst het forfait van de turnploeg in een breder kader. "Er zijn steeds meer competities in de verschillende sporten, het is niet alleen een probleem in het turnen. Er wordt te weinig rekening gehouden met de gezondheid van de atleten."