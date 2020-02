BOIC terug van werkbezoek Spelen Tokio 2020: “Je ziet overal een groter accent op de hygiëne” Bart Fieremans

25 februari 2020

16u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 Olympische Spelen Een delegatie van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) is pas terug van een werkbezoek aan Tokio, gaststad van de Spelen. “Alles is al grotendeels klaar”, zegt Games Manager Gert Van Looy. Het BOIC houdt de evolutie van het coronavirusrisico in het oog: “We volgen de richtlijnen van het organisatiecomité.”

De werkdelegatie met onder meer Van Looy en Rudy Lahor, operational manager van het BOIC, bezocht onder meer het olympisch dorp. Waar het verblijf van de Belgen bij de vorige Olympische Spelen in Rio kort voor de start nog veel gebreken vertoonde, voorziet Van Looy in het appartementsblok nu geen problemen: “Alles is al ver gevorderd. De kamers moeten alleen nog meubels krijgen, dan kan je direct instappen. De inrichting is sober. Het is aan ons om die verder aan te kleden en voor een Belgische sfeer te zorgen.”

Het BOIC testte ook even de kartonnen bedframes uit, die volgens de organisatie ‘sterker dan hout’ zijn. Van Looy: “De matrassen zijn van topkwaliteit, dat is het belangrijkste. En voor wie zijn eigen matras wil (zoals Pieter Timmers in Rio, red.), kunnen we dat bespreken om naar het olympisch dorp over te brengen.” In april vinden wellicht al de eerste BOIC-zendingen van materiaal per schip plaats.

Bij het werkbezoek had het BOIC ook contact met het organisatiecomité. Een standpunt over de dreiging van het coronavirus ligt voorlopig moeilijk: “Dat kwam wel ter sprake, maar er is ook geen echte discussie over gevoerd. Het BOIC kan niet veel meer doen dan de informatieverspreiding en richtlijnen van het Internationaal Olympisch Comité volgen. Hopelijk slagen de regeringen en de wereldgezondheidsorganisatie erin om het virus in te dijken. Je ziet in Tokio wel overal een groter accent op de hygiëne. Atleten houden daar sowieso aan vast om zo weinig mogelijk kans op infecties te maken. We nemen geen risico. We gebruiken al jaren alcoholgels om de handen te wassen. Het organisatiecomité voorziet die gels op alle plaatsen in het olympisch dorp, net zoals je die sprays nu overal in de stad Tokio vindt. In het straatbeeld zie je ook veel mensen met mondmaskers.”