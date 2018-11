BOIC legt olympisch basiskamp voor 2020 in Japan vast Valerie Hardie

Valerie Hardie

15u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Met nog 617 dagen te gaan voor Tokio 2020 heeft het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) zijn basiskamp al gevonden in Japan. Het Kasamatsu Sports Complex in de prefectuur Ibaraki wordt de uitvalsbasis voor de Belgen tijdens de Spelen.

Het BOIC is in Lanzarote aan zijn traditionele olympische stage toe, waar 46 atleten al hun pad naar Tokio aan het effenen zijn, onder wie wereldkampioene zeilen Emma Plasschaert. Niet alle grote namen zijn aanwezig: zevenkampster Nafi Thiam kan de stage niet in haar trainingschema en studies inpassen, terwijl gymnaste Nina Derwael op het Canarische eiland niet over de nodige toestellen beschikt om zich voor te bereiden op de Wereldbeker in Cottbus op 22 november.

De twee wereldkampioenes kunnen op hun beide oren slapen: de trainingsinstallaties in Japan zullen in de zomer van 2020 wel helemaal in orde zijn. Het BOIC tekent op 1 december een contract met het Japanse olympische comité voor het gebruik van het Kasamatsu Sports Complex in de prefectuur Ibaraki. De atleten en hun trainers kunnen er terecht op een volwaardige atletiekpiste en kunnen ook baantjes trekken in een zwembad met olympische afmetingen. Het hotel in Mito, op een halfuurtje rijden van het sportcomplex, ligt eveneens vast, zo meldde het BOIC tijdens zijn persconferentie in Club La Santa in Lanzarote.

Mito ligt 90 km ten noordoosten van het olympische dorp in Tokio. Het hotel zal dienen als uitvalsbasis voor atleten om kort voor hun competitie naar Tokio te trekken. Vermoedelijk zal de Belgische delegatie zo’n tien dagen voor de Spelen beginnen (24 juli 2020) er hun intrek nemen.

Medailles

Aan medailleprognoses waagde het BOIC zich niet. Ze willen de atleten niet meer druk opleggen dan nodig is, leggen ze uit. Maar als 2018 één zaak leerde, dan wel dat de Belgische sporters klaar lijken voor de Spelen: ze wonnen nooit meer medailles op Europese en wereldkampioenschappen dan het afgelopen jaar - en dan moet het WK hockey in India nog beginnen, waar de Red Lions, vice-olympisch kampioen, goud ambiëren. “De Belgen haalden nooit eerder zo’n mooie resultaten en theoretisch kan je zeggen dat we in Tokio ons beste resultaat ooit kunnen neerzetten, maar er zijn veel factoren die een rol spelen”, zei Eddy De Smedt, die op 1 januari 2018 wordt afgelost door Olav Spahl als directeur topsport bij het BOIC. “De uitdaging wordt om ons potentieel in Tokio maximaal te benutten.”

Thiam, Derwael, Plasschaert, renners Victor Campenaerts, Nicky Degrendele en Jolien D’Hoore en roeiers Niels Van Zandweghe/Tim Brys zijn atleten die dit jaar op mondiaal niveau medailles grepen. De vraag zal zijn of sporters die op Europese kampioenschappen schitterden - zoals gouden medaillewinnaars Toma Nikiforov (judo) en Koen Naert (marathon) - daar ook op de Spelen toe in staat zullen zijn.

Dat is een zorg op kortere termijn, terwijl Spahl als toekomstige sterke man bij het BOIC vooral aan de lange termijn aan het werken is. Hij is een ‘masterplan’ aan het uittekenen richting Los Angeles 2028, met Parijs 2024 als tussenstop. Hij wil de atleten centraal stellen in zijn beleid en hen de nodige middelen aanreiken om hun ambities waar te maken. “Wees trots, wees veeleisend, wees deemoedig, wees vol vertrouwen”, dat was zijn boodschap aan de Belgische atleten.

