BOIC en "Game Changers" gaan samen met onder meer Ann Wauters en Kim Gevaert voor gendergelijkheid in de sport

06 oktober 2020

20u07

Bron: Belga 2 Meer sport Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) heeft in Tubeke “Empowering Women in Sports” voorgesteld. Dat nieuw platform voor gendergelijkheid in de sport wordt gedragen door negen (ex-)topsporters, in Tubeke vertegenwoordigd door basketbalspeelster Ann Wauters en paralympische atlete Gitte Haenen.

Zij kwamen samen onder de naam “Game Changers” en ontwikkelen met de BOIC-taskforce “Vrouwen en Sport” een strategie voor gelijke behandeling van vrouwen en mannen in topsport, waarbij iedereen toegang moet hebben tot verantwoordelijke posities. In 2018 startte het BOIC met de taskforce “Vrouwen & Sport”, een initiatief van Dominique Gavage (lid van het BOIC selectiecomité), Gwenda Stevens (voorzitter BOIC Officials Commission) en voormalig tennisster Dominique Monami.

De taskforce hield een enquête bij een vrouwelijk panel van 214 atleten, coaches, bestuurders en officials van Team Belgium. 68 procent van hen bleek van mening te zijn dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in sportstructuren, slechts 23 procent vindt dat vrouwen dezelfde zichtbaarheid hebben in de media als hun mannelijke collega’s. Nog volgens de enquête zijn de media primair verantwoordelijk voor dat gebrek aan zichtbaarheid. Volgens 72 procent van de ondervraagden worden vrouwen ook minder beloond voor hun prestaties.

De “Game Changers” - naast Ann Wauters en Gitte Haenen zijn dat ex-judoka Gella Vandecaveye, ex-atlete Tia Hellebaut, ex-zeilster Evi Van Acker, ex-atlete Kim Gevaert, zwemster Kimberly Buys, bobsleester Elfje Willemsen en wielrenster Nicky Degrendele - lanceren met de BOIC taskforce het platform, “Empowering Women in Sports”. Doel is “de barrières te identificeren die de deelname en zichtbaarheid van vrouwen in de sport nog steeds belemmeren” en “door gerichte acties gendergelijkheid bevorderen”. Dat moet gebeuren met bewustmakingscampagnes, specifieke acties op scholen en sportclubs en het organiseren van opleidingen rond het thema gendergelijkheid.

“Als atleet en vrouw vind ik het erg belangrijk om toegang te hebben tot managementfuncties, als coach, ambtenaar of bestuurder”, aldus Ann Wauters. “We moeten absoluut de zichtbaarheid van vrouwen vergroten, hen aanmoedigen om een actieve rol te spelen en hen daar de nodige tools voor geven. De ‘Game Changers’ zijn meer dan vastbesloten om bij dit project betrokken te blijven en om op het terrein concrete acties uit te voeren. We willen echte ‘Game Changers’ zijn, niet alleen maar klagen in de pers.”

“Het woord ‘quota’, hoort niemand graag, maar ik denk wel dat ze net als in de politiek nodig is”, zegt Wauters. “Ik hoop oprecht dat die quota niet meer nodig zullen zijn als mijn kinderen volwassen zijn, maar nu kunnen ze een hefboom zijn om meer vrouwen in bestuursfuncties te krijgen. We willen ook meer vrouwelijke rolmodellen, ook daar is nog een onevenwicht. Vooral willen we sensibiliseren. Men moet beseffen dat de sportwereld nog altijd in de eerste plaats een mannenwereld is. Hoewel er de jongste jaren al veel veranderd is, kan het nog veel beter.”