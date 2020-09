Boezemvrienden Abdi en Farah na wereldrecords op Memorial: “Alleen de laatste 10 rondjes waren moeilijk” MVS

04 september 2020

23u48 0 Memorial De ene wist niet dat hij net een wereldrecord had gepakt, de andere wist niet dat het uur voorbij was. Bashir Abdi - de snelste ooit over 20.000 meter - en Mo Farah - de nieuwe werelduurrecordhouder - maakten er op hun tweetjes een onvergetelijke race van.



“Het eerste halfuur, dat was zo ontspannen, gecontroleerd mogelijk lopen. Alsof het een marathon was”, vertelde Abdi. “Alleen de laatste 10 rondjes waren moeilijk”, pikte Farah in. Twee quotes die duidelijk maken wat voor superatleten voor ons zaten. Fris als een hoentje stonden ze de pers te woord. Alsof de race nog moest beginnen. Voor Farah was het z’n eerste wedstrijd op de piste in drie jaar. De Brit kon er geen genoeg van krijgen, want ook na het eindschot liep-ie nog even verder. “Ik was niet zeker dat het gedaan was.”

Even voordien, toevallig nét toen hij aan de leiding liep, had Abdi en passant het wereldrecord op de 20.000 meter verbroken. “Ik kan het niet geloven. Puur toeval dat ik net op dat moment op kop liep”, glunderde hij. Waarop Farah besloot met het alleszeggende “elk een wereldrecord, amazing.”

