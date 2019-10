Boete voor Engelse rugbyers die ‘middelvinger’ opsteken naar die van Nieuw-Zeeland YP

30 oktober 2019

08u51

Bron: Belga 0 WK rugby Het Engelse rugbyteam heeft een boete van 2.000 pond (2.300 euro) gekregen voor de manier waarop de spelers afgelopen zaterdag reageerden op de traditionele krijgsdans van hun tegenstander Nieuw-Zeeland in aanloop naar de halve finale van het WK in Japan.

Terwijl de Nieuw-Zeelanders met veel kabaal op hun speelhelft de gebruikelijke haka opvoerden, stelde de Engelse ploeg zich onverwachts op in een uitdagende V-formatie, waarbij vier internationals de middenlijn passeerden. Het overschrijden van die lijn tijdens het ritueel is volgens de regels van de internationale rugbybond verboden. Twee vingers in de lucht, met de palm van de hand naar het gezicht gekeerd, is immers de Britse tegenhanger van de middelvinger.

“Briljant”

Bondscoach Steve Hansen van Nieuw-Zeeland had helemaal geen problemen met de reactie van de Engelse ploeg. "De haka vereist juist een reactie. Het is namelijk een persoonlijke uitdaging en het is de bedoeling dat je reageert. Ik vond de actie van de Engelsen briljant.”

Engeland won de wedstrijd met 19-7 en speelt zaterdag de finale van het WK tegen Zuid-Afrika.