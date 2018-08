BMX-renner Verhoeven sneuvelt op EK en eert dorpsgenoot Stig Broeckx: "Voor veel mensen is Eden Hazard hun idool, voor mij Stig" - Geen finale voor Vanhoof Bart Fieremans in Schotland

11 augustus 2018

12u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Met een vijfde plek voor renner Mathijs Verhoeven en een crash voor Ruben Gommers zijn de Belgische mannen in de achtste finale van de BMX-competitie op het EK uitgeschakeld. “Jammer, ik was graag doorgegaan”, zegt Verhoeven, die in zijn achterhoofd ook voor Stig Broeckx koerst. “Hij is mijn dorpsgenoot. Als ik even een minder moment heb, denk ik aan Stig en zijn wilskracht.” Bij de vrouwen grijpt titelverdedigster Elke Vanhoof naast de finale.

Verhoeven draagt op dit EK een armbandje met ‘Fight for Stig.’ Zijn verhaal – hoe Stig Broeckx in 2016 na een val in de Ronde van België in een diepe coma verzeilde en met enorm veel wilskracht revalideerde en terugvocht – vindt Verhoeven een inspiratie. Als dorpsgenoten van Dessel kennen ze elkaar ook: “Ik kende hem van vroeger en we zien elkaar of praten soms. Vorige week zijn we nog iets gaan drinken. Ik ben er zeker dat hij naar mijn competitie gekeken heeft, want hij stuurde me gisteren nog een berichtje waar hij de BMX live kon zien."

"Hij is een topkerel. Hij komt van nul, en als je ziet waar hij nu staat – dat is niet normaal. Veel mensen hebben Eden Hazard of Thibaut Courtois als hun idool, voor mij is dat Stig Broeckx. Als ik even een minder moment heb, denk ik aan hem.”

Op het EK kon Verhoeven helaas zijn ambitie niet waarmaken. Hij strandde met een vijfde plek in de achtste finales. “De start op de buitenbaan heeft mij de das omgedaan. Ze vielen voor mij. Maar ik had meer naar voren moeten zitten. De vierde plaats was mogelijk. Jammer, ik was graag doorgegaan. Ik moet nog werken aan mijn parcours-snelheid. Ik kwam naar hier om Europees kampioen te worden, maar BMX is een harde sport. Je wordt afgerekend op fouten.”

Ook Ruben Gommers redde het niet in de achtste finale. Hij kwam ten val, ook wel eigen aan de BMX-sport. Met een gehavend shirt deed hij het verhaal van zijn crash. “Er kwam een renner onderdoor, en ik zat geblokkeerd. Ik kon niet remmen of stoppen, en ben dan tegen een blok geknald. De fiets was kapot, dus ik kon niet verder.”

Tussen neus en lippen door vroegen we Gommers wat hij zoal gebroken had in zijn jonge BMX-carrière? Zijn laconiek antwoord: “Oh, ik heb al drie keer mijn sleutelbeen gebroken, de laatste keer nog op het EK in Zolder. Ze hebben er een plaat met tien bouten ingestoken. Eerst was het een plaat met zes bouten, maar dat zat niet goed. Een keer heb ik ook al mijn heup uit de kom gereden. Daar steken ook twee bouten in. Elke keer als ik val, denk ik: ‘Nu is het genoeg geweest. Maar als ik dan in het ziekenhuis lig, wil ik al zo snel mogelijk weer BMX’en (lacht). Het is een passie die ik al vanaf mijn vier en een half jaar doe. Ik moet nog wat groeien om grote medailles te halen, maar dromen van medailles doe ik al.”

Elke Vanhoof heeft zich bij de vrouwen niet kunnen plaatsen voor de finale. Vanhoof finishte in haar halve finale pas als zesde in 41.320. Ze plaatste zich vrijdag voor de halve finales met winst in de tweede kwalificatiereeks. Een verrassende uitschakeling, ze was de Europees kampioene en olympisch finaliste en mikte vooraf dan ook op medailles. Karo Vertessen overleefde de reeksen niet.

Exit men elite in the 1/8 finals. 5th place for @mathijsverhoev1, @rubengommers_41 crashed #eurobmx18 #glasgow2018 pic.twitter.com/UqVEEZG428 Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link