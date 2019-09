Bloederige bokskamp in Las Vegas, ook ref komt niet kreukvrij weg LPB

15 september 2019

10u14

Bron: afp/Daily Mail 0 Boksen Tyson Fury heeft in Las Vegas na een bloederige kamp afgerekend met de Zweed Otto Wallin. De 31-jarige Brit won het duel onder zwaargewichten na twaalf ronden na een unanieme beslissing van de scheidsrechters (116-112, 117-111, 118-110).

De overwinning kwam er voor Fury letterlijk niet zonder slag of stoot. Al in de derde ronde bezorgde Wallin de Brit met een rake linker een bloederige wonde boven zijn rechteroog. Een blessure die Fury de nodige hinder bezorgde. “Het grootste deel van de kamp zag ik niets door dat oog”, zei Fury na afloop. “Dat veranderde de wedstrijd, maar gelukkig liep het goed af.”

De wonde boven het rechteroog van Fury ging opnieuw fel aan het bloeden nadat beide boksers met de hoofden tegen elkaar clashten. Het bloed spoot langs alle kanten, zelfs het hemd van referee Tony Weeks zat onder het rode goedje. Wasmachine in en strijkplank bovenhalen.

Fury moest na de kamp forfait geven voor de traditionele persconferentie. De Brit toog meteen naar het ziekenhuis om zijn oog te laten verzorgen. Voor de Brit, in het verleden WBA-, WBO- en IBF-kampioen, was het de 29ste overwinning in zijn carrière. Twintig daarvan behaalde hij voor de limiet. Eén kamp eindigde onbeslist. De 28-jarige Wallin verloor voor de eerste maal in 22 duels.