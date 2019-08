Blessures dwingen olympisch kampioene Sally Pearson tot stoppen LPB

06 augustus 2019

Sally Pearson heeft de hoop op deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio opgegeven. De 32-jarige Australische hordeloopster heeft te veel last van blessures en zet met onmiddellijke ingang een punt achter haar carrière. Pearson veroverde in 2012 op de Spelen in Londen goud op de 100 meter horden. In 2008 in Peking pakte ze zilver. Verder behaalde ze zowel in 2011 als 2017 de wereldtitel.

“Als ik aan de start sta, wil ik altijd winnen. Nu kan ik dat niet meer”, zei Pearson op een persconferentie in Sydney. “Na zestien jaar hang ik daarom mijn spikes aan de wilgen. Mijn lichaam kan de blessures niet meer aan. Het was hoogst onzeker of ik tegen volgend jaar het niveau zou halen dat ik van mezelf verwacht. Ik ben trots op mijn carrière en op wat ik heb bereikt. Hopelijk heb ik de volgende generatie van atleten kunnen inspireren.”

De beslissing van Pearson komt vrij onverwacht, want vorige maand had de Australische nog bevestigd op een comeback te mikken op het WK atletiek in Doha.