BK rally heeft nieuwe kalender: een onuitgegeven Rally van Ieper en een verrassende afsluiter van het seizoen

20 mei 2020

22u25

Een bijzondere editie van de Rally van Ieper is onder meer het gevolg van de nieuwe kalender voor het Belgisch rallykampioenschap 2020 die woensdag bekend werd gemaakt. Ook de afsluiter van het kampioenschap is met de Spa Rally anders dan normaal.

De promotor van het Jobfixers Belgian Rally Championship en de Belgische autosportfederatie RACB stelden in samenspraak met de verschillende organisatoren de nieuwe kalender op. Die telt zeven wedstrijden, waarvan er met de Rally van Haspengouw al een gereden werd. De Omloop van Vlaanderen begin september is de tweede wedstrijd op de kalender, de eerste in het coronatijdperk. Het kampioenschap eindigt met de Rally van Spa half december.

Eind februari won Ghislain de Mevius (Skoda Fabia) een bijzonder spannende Rally van Haspengouw. Door de uitbraak van het coronavirus werd het BK daags voor de start van de Spa Rally noodgedwongen gestaakt. Nu voor enkele sporten de regels versoepeld werden en er opnieuw getraind mag worden, werd ook voor de rallysport een exitstrategie bepaald.

Twee wedstrijden zullen niet op een alternatieve datum georganiseerd worden. De RACB en de promotor hebben alle begrip en medeleven voor de getroffen organisatie van de Sezoensrally, die na het heengaan van zijn voorzitter Jeff Steensels besliste pas volgend seizoen een volgende editie te organiseren. Ook de TAC Rally zag zich genoodzaakt om de editie van 2020 te annuleren wegens de onbeschikbaarheid van de locatie voor het rallycentrum.

Onuitgegeven editie Rally van Ieper

De andere organisaties kregen alle steun in hun zoektocht naar een alternatieve datum. Het Belgisch rallykampioenschap gaat op 4 en 5 september voort met de Omloop van Vlaanderen, gevolgd door de East Belgian Rally op 26 september. De Ypres Rally kon onmogelijk eind juni georganiseerd worden. De West-Vlaamse klassieker verhuist naar 2 en 3 oktober. Het parcours van de rally is gespreid over meerdere gemeenten, waardoor rekening gehouden moet worden met allerlei lokale evenementen, maar ook met de data van enkele internationale wielerklassiekers, zoals Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen.

“De coronacrisis en het verbod op sportwedstrijden tot 31 juli heeft ons genoodzaakt om de Ypres Rally voor de eerste keer uit te stellen naar het najaar,” zegt Alain Penasse, voorzitter van organisator Club Superstage. “Het was een ingewikkelde puzzel om samen met alle partijen een geschikte datum te vinden. We gaan er alles aan doen om tijdens het eerste weekend van oktober weer een topeditie neer te zetten. Met deze datum begin oktober is de Ypres Rally ook een ideale voorbereidingswedstrijd voor de WK-rally van Duitsland, die twee weken later gereden wordt. Voor de rijders wordt het ongetwijfeld een nieuwe uitdaging om de gekende klassementsproeven in de herfst af te werken. De deelnemers zullen meer proeven in het donker moeten afwerken. In zekere zin keren we daarmee terug naar de roots.”

Spa Rally als afsluiter

De Condroz Rally zal op 7 en 8 november het kampioenschap deze keer niet afsluiten, want eind november volgt de Rally van Wallonië. De wedstrijd in Namen zal dit jaar een compacte eendagswedstrijd worden, die verreden zal worden in het weekend van 28 en 29 november (exacte datum nog te bepalen), waarbij zeker ook een manche van het RACB Criterium georganiseerd zal worden. Dit heel bijzondere seizoen zal afgesloten worden op 12 en 13 december met de Spa Rally, die eerder al zijn alternatieve datum bevestigde.

De volledige kalender BK rally 2020

29/02: Rally van Haspengouw

04-05/09: Omloop van Vlaanderen

26/09: East Belgian Rally

02-03/10: Ypres Rally

07-08/11: Condroz Rally

28 of 29/11: Rallye de Wallonie

12-13/12: Spa Rally