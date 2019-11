Bizarre sport maakt komst naar België: kampioenschap stokpaardrijden HR

22 november 2019

09u17

Bron: Vlaamse Liga voor Paardensport 6 Meer Sport De Vlaamse Liga Paardensport (VLP) organiseert volgende maand op de kerstjumping in Mechelen voor het eerst officieel het Vlaams kampioenschap stokpaardrijden.

Bij stokpaardrijden leggen de deelnemers verkleed een parcours met hindernissen af met een stokpaard. Ze worden beoordeeld op het aantal fouten en hun tijd, originaliteit en stijl. Er zijn drie categorieën: kids (5-10 jaar), jonkies (11-16 jaar) en profies (17-79 jaar). De hoogte van de hindernissen varieert van 20 centimeter bij de kids tot 90 centimeter bij de profies.

“In Finland, Zweden en Duitsland is ‘hobbyhorsing’ al jaren populair”, meldt de VLP. “De sport wordt er door duizenden tieners beoefend. Vlaanderen kan niet achter blijven en daarom organiseren we voor het eerst in een officiële stokpaardrijdencompetitie.” De finale vindt plaats tijdens de Christmas Arena op de Jumping in Mechelen.

“Je moet in het bezit zijn van je eigen stokpaardje, en het mag zelfgemaakt zijn. Hoe creatiever, hoe sportiever”, luidt het. “De stok moet een minimale lengte hebben van 60 centimeter. Het hoofd moet ‘paardachtig’ zijn. Wie zelf geen stokpaardje heeft, kan er bij de VLP eentje lenen, mits betaling van een waarborg.”

Wie wil deelnemen aan het Vlaams Kampioenschap, moet zich wel eerst kwalificeren. Dat kan nog komende zondag in Zwijnaarde of op 1 december in Sint-Katelijne-Waver (kijk hier voor meer info).

