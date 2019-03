Bizar incident in het darts overschaduwt knappe zege van Dimitri Van den Bergh tegen tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis



24 maart 2019

09u52

Bron: Belga 0 Darts Dimitri Van den Bergh heeft zich vlot geplaatst voor de achtste finales op het European Darts Open toernooi (PDC/ET1/135.000 pond). In het Duitse Leverkusen versloeg hij de Engelsman Adrian Lewis met 6-2, al gaat de match vooral de geschiedenis in omwille van een ietwat vreemd incident tussen de twee darters.

In een hoogstaande wedstrijd pakte Lewis (PDC-14) de eerste leg. Van den Bergh, ‘The Dreammaker’, sloeg terug en ging met uitworpen van 20, 129, 68 en 56 op en over Lewis. Leg vijf was voor de PDC-wereldkampioen van 2011 en 2012. In de zevende leg brak de 24-jarige Antwerpenaar met een sublieme 161 uitworp andermaal door de darts van Lewis die zich even druk maakte over het publiek dat de kant van Van den Bergh koos, iets waar Lewis in het verleden ook al problemen over maakte.

In de video hierboven zie je hoe ‘Dancing Dimi’ na twee keer dubbel twintig een gebaar maakt richting het publiek. Daarmee zou hij gevraagd hebben het netjes te houden richting Lewis, die meteen daarna hetzelfde gebaar deed, richting Van den Bergh. Naar verluidt bij wijze van grapje, maar zo zou onze landgenoot dat niet geïnterpreteerd hebben waarna er even een koude oorlog tussen de twee ontstond. Het tastte alvast het vormpeil van Van den Bergh niet aan. Integendeel: hij stak nog een tandje bij. Mentaal sterk.

De Engelsman brak nog wel voor de tweede keer door de darts van onze landgenoot, maar Van den Bergh counterde daarna met een bijzonder knappe 11-darter voor een 6-2 overwinning. Hij noteerde hierbij een gemiddelde van 101.98 per drie darts en lukte maar liefst 71.43% van zijn uitworpen. Lewis kwam uit op 102.07 per drie darts maar slechts 33.33% bij het uitwerpen. Na de partij nam Lewis Van den Bergh bij de arm om het uit te praten. Lewis zou het Van den Bergh ook kwalijk genomen hebben dat hij sprak tijdens het gooien en vice versa. Na afloop van het gesprek leek het opnieuw koek en ei tussen de twee.

In de achtste finale neemt Van den Bergh het op tegen de Noord-Ier Daryl Gurney (PDC-5).

Kim Huybrechts out

Kim Huybrechts (PDC-25) vormde in zijn wedstrijd nooit een bedreiging voor de exentrieke Schot Wright (PDC-3). Met onder meer uitworpen van 144 en 121 en een gemiddelde van 100.51 per drie darts was de Schot meer dan een maatje te sterk was voor de Antwerpenaar die niet verder kwam dan 85.56 per drie darts.

