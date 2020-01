Bijna was hij zijn been kwijt, nu is Marchant beste Belg ooit in Wereldbeker: “Straks ook op Spelen geschiedenis schrijven” ODBS/MXG

Op zijn 22ste schreef Armand Marchant gisteren in Zagbreb Belgische skigeschiedenis. Een vijfde plaats in een wereldbekerwedstrijd slalom, nadat hij de tweede manche won. Wat het verhaal van de Luikenaar er nog een pak straffer op maakt: in januari 2017 liep hij in het Zwitserse Adelboden een horrorblessure op. een complexe scheenbeenbreuk, gescheurde ligamenten en een knieschijf in gruzelementen. Een foto van zijn been (zie hieronder) was niet voor gevoelige zielen. Maar zeven operaties en 707 dagen revalideren later mocht Marchant begin vorig jaar toch langzaam de training op ski’s hervatten. Zijn behandelende arts sprak toen al van een mirakel.

“Een beloning voor al dat harde werk tijdens die revalidatie”, aldus Marchant vandaag vanuit Milaan, waar hij samen met zijn moeder per mobilhome vanuit Zagreb naartoe is gereden. In Milaan wacht overmorgen een nieuwe Wereldbekerwedstrijd. “De voorbije zomer ben ik op stage geweest in het zuiden om het seizoen voor te bereiden en daar voelde ik me beetje bij sterker worden. Je kan dus wel raden dat ik héél tevreden ben na Zagreb. Ik wil bij deze graag mijn kine Thibaut Schnitzler bedanken, mijn trainer Raphaël Burtin en natuurlijk mijn familie en vrienden. Allen hebben ze hieraan meegewerkt.”

De vijfde plaats verandert voorlopig weinig aan de grote doelstelling van Marchant. Nadat hij de Winterspelen van Pyeongchang 2018 miste wegens die blessure, wil hij schitteren in op de volgende Olympische Winterspelen. Die vinden in februari 2022 plaats in Peking. “Het is nu belangrijk niet te snel te veel te willen en me niet op te branden. Ik kom van ver. Mijn grote doel blijft 2022. Daar wil ik geschiedenis schrijven.”

