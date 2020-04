Bijna te gek om waar te zijn: grote baas UFC wil MMA-gevechten laten doorgaan op privé-eiland MDRW

07 april 2020

14u34

Het klinkt bijna te gek om waar te zijn. Dana White, de grote baas van de UFC, heeft vergevorderde plannen om tijdens de coronacrisis gevechten te organiseren op een privé-eiland. Vechters en medewerkers zouden overgevlogen worden.

“Ik heb nog een dag of twee nodig om alles rond te krijgen”, vertelde White aan het Amerikaanse TMZ. “Het is de bedoeling dat we er elke week gevechten te zien krijgen. De locatie van het eiland blijft voorlopig een goed bewaard geheim. Toch zitten de plannen al in een vergevorderd stadium. “We zijn nu bezig met de infrastructuur, maar vanaf 18 april zijn we weer helemaal terug”, zo maakt hij zich sterk.

Het moet natuurlijk verantwoord blijven. Gezondheid is voor ons het allerbelangrijkste UFC-baas Dana White

Niets staat de plannen volgens Dana White nog in de weg. “We hebben privéjets waarmee we de vechters kunnen laten overvliegen. De atleten, hun begeleiders, scheidsrechters en andere medewerkers worden voor ze voet zetten op het eiland wel getest op het virus. Het moet natuurlijk verantwoord blijven. Gezondheid is voor ons het allerbelangrijkste.” De Amerikaan kreeg een paar weken terug veel kritiek omdat de UFC als laatste grote organisatie sportevenementen bleef organiseren.

Het eerstvolgende gevecht UFC 249 zal dus naar alle waarschijnlijkheid doorgaan op een eiland. Dat zal dan wel zonder de ongeslagen Khabib Nurmagomedov zijn. De Russische kolos zou oorspronkelijk in New York zijn titel bij de lichtgewichten verdedigen tegen Tony Ferguson. Maar hij kwam vast te zitten in zijn thuisland. “Ik neem hem niets kwalijk. De wereld vandaag is totaal anders dan die van gisteren. Niemand kon dit voorspellen.” Khabib wordt vervangen door de Amerikaan Justin Gaethje.