Bijna dezelfde ontvangst als Rode Duivels, maar niet dezelfde premie: amper €5.000 per Red Lion voor wereldtitel VDVJ

18 december 2018

13u43 14 Meer Sport De Red Lions kregen vandaag een warm ontvangst op de Grote Markt in Brussel. Een bomvolle Grote Markt! En dat op een koude dinsdag in december. Een beeld dat wel héél hard lijkt op dat van het ontvangst van de Rode Duivels afgelopen zomer. Alleen verschillen de premies wel een beetje...

Rijk worden de Red Lions niet van hun wereldtitel. Onze hockeymannen mogen 100.000 euro onder elkaar verdelen – wat neerkomt op 5.000 euro per persoon. Bruto dan nog. De premie wordt geschonken door verzekeringskantoor Tolrip. Zilver of brons had helemaal niks opgeleverd, want zowel de KBHB als de internationale hockeyfederatie voorzag geen premies. Het verschil met de Rode Duivels kan niet groter zijn. Zij hielden 312.000 euro over aan hun derde plek op het WK. Een wereldtitel had zelfs 445.000 euro opgeleverd. Per speler, jawel.