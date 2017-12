Biatleet Michael Rösch pakt eerste podiumplaats voor België Redactie

15u47

Onze landgenoot Michael Rösch is vandaag op de tweede plaats geëindigd in de 20 kilometer op de IBU Cup biatlon in het Oostenrijkse Obertilliach, dat is na de Wereldbeker het tweede niveau in het biatlon. Voor de 34-jarige Rösch was het de eerste podiumplaats sinds hij in 2014 tot Belg genaturaliseerd werd. Voordien kwam hij voor zijn vaderland Duitsland uit.

Rösch werkte de twintig kilometer af in 49:46.1 en was daarmee 1:07.1 trager dan de Noorse winnaar Vetle Sjaastad Christiansen. De derde plaats ging naar de Oekraïner Volodymyr Siemakov.

Michael Rösch verdedigt in principe begin volgend jaar de Belgische kleuren op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Bijna vier jaar geleden op de Spelen in Sotsji was hij er niet bij.