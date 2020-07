Bevestiging: Ryder Cup gaat dit jaar niet door Redactie

08 juli 2020

17u14

Bron: Belga De bevestiging: De 43ste editie van de Ryder Cup, het tweejaarlijkse golftoernooi tussen de Verenigde Staten en Europa, wordt door de coronacrisis met een jaar uitgesteld naar september 2021. Dat maakte de organisatie officieel bekend op de website van het prestigieuze treffen. Sportzender ESPN had het nieuws eerder op de dag al geschreven.

De Ryder Cup zou dit jaar gespeeld worden van 22 tot 27 september in het Amerikaanse Whistling Straits (Wisconsin). Als nieuwe datum is 21 tot 26 september 2021 vastgelegd.

Ook de volgende editie van de Presidents Cup in Charlotte (North Carolina), voorzien van 30 september tot 3 oktober 2021, verschuift met een jaar naar 19 tot 25 september 2022. In de Presidents Cup treft een Amerikaans team een internationaal gezelschap.

In een verklaring zegt de organisatie van de Ryder Cup de veiligheid niet te kunnen garanderen en dat uitstel daarom de juiste beslissing is. “De medische experten en de overheid van Wisconsin konden ons niet garanderen dat het in september mogelijk zal zijn op een verantwoorde manier een evenement te organiseren met duizenden toeschouwers. Gezien die onzekerheid, wisten we dat een nieuwe datum zoeken de beste oplossing was”, aldus de CEO van de PGA of America, Seth Waugh. “Hoewel dit een grote ontgoocheling is, hebben wij de plicht om ieders gezondheid voorop te plaatsen.”

Bij de laatste Ryder Cup in 2018 in Parijs won Europa met 17,5 - 10,5 van de VS. Twee jaar eerder mocht Thomas Pieters aantreden met het Europese team in Minnesota. Ondanks een puike prestatie van de Antwerpenaar ging de zege toen naar de Amerikanen.