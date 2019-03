Bevestigd: Persoon bokst op 1 juni tegen Taylor Redactie

24 maart 2019

16u43

Bron: Facebook 0

Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu bevestigd: Delfine Persoon bokst op zaterdag 1 juni tegen Katie Taylor. Dat deelde Filiep Tampere, de coach van Persoon, mee in een bericht op Facebook. Daar deelde hij een foto waarop hij te zien is met de handschoenen van de tegenstander van zijn poulain. ‘The Fight is on’, schreef hij erbij. De kamp zal doorgaan in het Madison Square Garden in New York.

Persoon kan zo ineens drie gordels rijker worden. Taylor, een Ierse, zet er immers haar WBO-, WBA- en IBF-gordel op het spel, terwijl onze landgenote haar WBC-wereldtitel verdedigt bij de lichtgewichten. Een overwinning zou betekenen dat ze zich pas écht de beste bokster ter wereld mag noemen in haar gewichtsklasse. Persoon, die werkt bij de federale politie, neemt dan ook twee maanden vakantie om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de wedstrijd.