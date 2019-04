Beveren wint eerste finaleduel om Belgische vrouwenvolleytitel overtuigend tegen Oostende DMM

13 april 2019

22u13

Bron: Belga 0 Volleybal Asterix Avo Beveren heeft de eerste finalewedstrijd gewonnen die beslist over de Belgische volleytitel voor vrouwenteams. Asterix klopte Hermes Oostende in eigen zaal met 0-3. De setstanden waren 21-25, 20-25 en 21-25.

De finale wordt afgewerkt volgens een best of 5. De tweede wedstrijd volgt op zondag 21 april in de zaal van Beveren. Oostende is dit seizoen sterk op dreef. De kustploeg sloot de reguliere competitie en de play-offs af op de eerste plaats. Hermes won in februari ook al de Beker van België na een zege in de finale tegen Michelbeke.