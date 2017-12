Betrokken bij schietpartij, schildklierkanker overwonnen en straks in de ring om de wereldtitel kickboksen: het verhaal van Jamal Ben Saddik Yari Pinnewaert

09u00 0 Jan Aelberts Belgische kickbokser Jamal Ben Saddik. Meer Sport Vanavond is het eindelijk zo ver: het wereldtitelgevecht in het kickboksen bij de zwaargewichten tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik. Verhoeven komt uit Nederland en is de titelverdediger, Ben Saddik is afkomstig uit Borgerhout en wil zich maar wat graag verzekeren van de oppergaai. Want een quote als “Ik sla zijn kop eraf”, die hij zich eerder liet ontvallen, liegt niet.

I can smell the fear, there is no way back! #Gloryredemption #TheKoKing #TheGoliath #Marocco #About5Days pic.twitter.com/7n07wtdX27 Jamal Ben Saddik(@ bensaddikjamal) link

De kamp gaat door in de Ahoy in Rotterdam tijdens het GLORY: REDEMPTION-evenement, maar of het nu voor Verhoeven een thuiswedstrijd is of niet: onze landgenoot staat op scherp. “Ik train al bijna 8 jaar in Nederland, het is voor mij ook een thuiswedstrijd”, zei hij een poosje terug bij Van Gils & Gasten op Canvas.

Jamal Ben Saddik komt van ver. Van héél ver - en dan bedoelen we niet geografisch. In een niet zo ver verleden vocht ‘The Goliath’ uit Borgerhout nog een gevecht van heel andere orde: dat tegen schildklierkanker. Maar nooit ging de focus weg van het kickboksen. “Dat de arts toen tegen me zei dat ik moest stoppen met kickboksen, dat was nog erger”, aldus Ben Saddik, die Verhoeven in 2011 al een keertje tegen het canvas mepte.

kos Rico Verhoeven (links) met Jamal Ben Saddik.

Uit die opmerkelijke zege van toen put Jamal nu nog veel zelfvertrouwen. “Ik trainde twee, drie keer in de week, nam het kickboksen niet eens echt serieus. Ik wilde eens kijken hoe het was op topniveau. En hij was toen, nou ja, nog niet de echte top maar hij zat er al tegenaan. Ik kwam net kijken op dat niveau. De zenuwen waren er wel, maar aan het eind van de eerste ronde kwam ik er al lekker in, kreeg meer zelfvertrouwen. In de tweede ronde ging het helemaal goed en ja, sloeg ik hem knockout.’’

Hieronder hoort u Ben Saddik ook onder meer getuigen over de schietpartij waarbij hij ooit betrokken was

Komt er ook nog een keertje bij: het spuwincident bij de persconferentie rond het gevecht op 14 november. De spanning was voelbaar, toen Verhoeven en Ben Saddik er naast. Na de staredown spuwde de Belg in de richting van Verhoeven, die boos reageerde. Later verklaarde Ben Saddik dat hij dat deed omdat Verhoeven iets zou hebben gezegd over zijn ziekte, Verhoeven weerlegde dat.

Belgische fans die de kamp graag zouden meevolgen, kunnen die via UFC.tv streamen waar het GLORY: REDEMPTION event door pay-per-view wordt aangeboden. Deze pass kost je €24,99 en bevat 4 kampen, waaronder de headliner Rico vs Jamal.

kos Jamal Ben Saddik tijdens een Glory-kamp