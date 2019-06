Beste wereldjaarprestaties voor Ethiopiërs Dibaba (1.500m) en Wale (3.000m steeple) in Rabat Redactie

16 juni 2019

22u29

Bron: Belga 0 Atletiek De Ethiopische Genzebe Dibaba heeft bij de Diamond League atletiek in het Marokkaanse Rabat de beste wereldjaarprestatie op de 1.500 meter op 3:55.47 gebracht. Op de 3.000 meter steeple bij de mannen zorgde haar landgenoot Getnet Wale met 8:06.01 eveneens voor een beste wereldjaarprestatie en zelfs een nationaal record.

De 1.500 meter bij de vrouwen werd het absolute hoogtepunt van de avond met een beklijvend duel tussen Genzebe Dibaba en de Nederlandse Sifan Hassen. Dibaba pakte de zege, het meetingrecord en de beste wereldjaarprestatie, Hassan bracht het Nederlands record op 3:55.93. Iedereen in de top zes liep een meetingrecord, nationaal record of persoonlijk record.

De Canadees Andre De Grasse was de beste op de 200 meter. Hij haalde het in 20.19 met negen honderdsten van de Turkse wereldkampioen Ramil Guliyev. Op de 100 meter bij de vrouwen ging de overwinning in 11.05 naar de Nigeriaanse Blessing Okagbare. Dafne Schippers was pas vijfde in 11.32. In het discuswerpen onderstreepten de concurrenten van Philip Milanov nog eens dat hij van goeden huize zal moeten zijn om zijn WK-medaille uit 2015 nog eens over te doen. Daniel Stahl won met 69m94, Fedrick Dacres kwam tot 69m50, Lukas Weisshaidinger tot 68m14. Het was pas de tweede keer in de geschiedenis dat in één wedstrijd drie atleten over de 68 meter wierpen. Onze landgenoot Ismael Debjani gaf op tijdens de 1.500 meter.