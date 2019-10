Beste speelster van WNBA-finals, maar salaris van Meesseman is habbekrats tegenover dat van NBA-sterren Redactie

11 oktober 2019

0

Laat het even bezinken. Emma Meesseman is verkozen tot MVP van de finale van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie. Een straffe prestatie, zeker omdat er liefst negen speelsters zijn die meer verdienen dan Meesseman in de WNBA. Onze landgenote ziet jaarlijks 117.500 dollar (ruim 106.000 euro) op haar bankrekening verschrijnen, in het geval van grootverdienster Jewell Loyd (Seattle Storm) is dat 119.500 dollar (ruim 108.133 euro). Geen verkeerd bedrag, maar in vergelijking met wat de NBA-sterren verdienen is het een habbekrats.

Meesseman werd dus MVP van de WNBA-finals en Kawhi Leonard werd verkozen tot MVP van de NBA-finals. Maar het jaarsalaris dat Leonard opstrijkt is van een totaal andere orde. De 28-jarige Amerikaan kon bij de Toronto Raptors rekenen op een jaarloon van 23, 11 miljoen dollar. Daarmee bekleedde Leonard vorig seizoen wel pas plaats 35 (!) op de lijst der grootverdieners. Op kop stond Stephen Curry van de Golden State Warriors met een jaarsalaris van bijna 37,5 miljoen dollar.

“Washington krijgt één miljoen en moet dat dan verdelen”

In een interview met onze krant had Meesseman het ook over haar verloning. Het loon van de WNBA-speelsters is een thema dat erg leeft, de cao is opgezegd. “De speler die het minst speelt in de NBA verdient op zijn eentje méér dan alle speelsters van de Mystics samen”, maakt Meesseman zelf de vergelijking. “Washington krijgt één miljoen en moet dat dan verdelen: dat is het principe. Er is nu een heel team van advocaten aangesteld om de volgende cao te onderhandelen. Ik ben benieuwd wat er uit de bus zal komen en waar ze het geld gaan halen.”

“Het zou al veel oplossen mochten NBA-spelers met een miljoenencontract daar een klein stukje van afstaan aan de WNBA”, gaat Meesseman voort. “Of als de NBA-clubs één miljoen van hun totale budget zouden geven.” Kim Mestdagh komt zelfs niet in de buurt van het loon van Meesseman. Mestdagh krijgt als rookie 41.965 dollar per jaar. “Het is hier magertjes voor de vrouwen, hoor. Het zou al veel oplossen mochten NBA-spelers met een miljoenencontract daar een klein stukje van afstaan aan de WNBA. Of als de NBA-clubs één miljoen van hun totale budget zouden geven.”