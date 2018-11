Beste hockeyer ter wereld Arthur Van Doren mikt op wereldtitel met Red Lions: “We mogen dromen van goud” Werner Thys

27 november 2018

08u27 0 Meer Sport ‘Beste hockeyer ter wereld.’ Dat staat mooi op je visitekaartje. Arthur Van Doren (24) zou daar ook graag ‘wereldkampioen’ aan toevoegen. Vanaf morgen gaat hij met de Red Lions op zoek naar de wereldtitel.

Antwerpenaar Arthur Van Doren kende in België geen andere club dan Dragons. De voorbije vier jaar werd hij met de Brasschaatse club telkens landskampioen. Dit seizoen maakte hij de overstap naar de Nederlandse topper Bloemendaal. “Het was voor mij belangrijk om uit mijn comfortzone te stappen”, zegt Van Doren. “Bloemendaal is een club met een geweldige traditie en ik ontwikkelde er de voorbije maanden andere kwaliteiten. Natuurlijk is het niet evident om clubhockey in Nederland met de trainingen bij de nationale ploeg te combineren. Als voorbereiding op het WK trainde ik van maandag tot en met donderdag in België, op vrijdag ging het dan richting Bloemendaal.”

