Beste Belgische resultaat ooit: Armand Marchant skiet naar vijfde plaats in slalom wereldbeker Zagreb ABD

05 januari 2020

18u57

Bron: Belga 2 Skiën Armand Marchant is zondag vijfde geworden in de slalom nabij de Kroatische hoofdstad Zagreb, het beste Belgische resultaat ooit in een wereldbeker alpijnse ski.

Na een 20e plaats in de eerste run (58.97) maakte Marchant indruk in de tweede run. Met 58.66 was hij daarin de snelste van alle deelnemers. Zijn totaaltijd van 1:57.63 bleef 49 honderdsten boven die van de Franse winnaar Clément Noël (1:57.14), die zijn vierde WB-zege in zijn carrière behaalde en de leiding neemt in de slalomstand. De Zwitser Ramon Zenhäusern, de beste in de eerste run, eindigde op de tweede plaats. Hij strandde op zeven honderdsten van Noël. De Italiaan Alex Vinatzer (op 0.29) mocht mee het podium op. De Zweed André Myhrer werd vierde, op 0.39.

Geen enkele Belgische skiër presteerde ooit beter in de wereldbeker dan Marchant in Zagreb. In maart 2019 snelde Sam Maes naar de twaalfde plaats op de reuzenslalom in het Sloveense Kranjska Gora.

Voor Marchant is de knappe prestatie een opsteker na heel wat blessureleed. In december 2016 schreef hij nog geschiedenis met een achttiende plaats in de slalom van het Franse Val d'Isère. Daarmee eindigde hij als eerste Belgische man ooit in de punten op een wereldbekermanche alpijnse ski. Een maand later viel Marchant zwaar tijdens de reuzenslalom in het Zwitserse Adelboden. Hij liep daarbij een complexe scheenbeenbreuk op. Een lange revalidatieperiode volgde, met zeven operaties. Sinds afgelopen zomer skiet hij opnieuw in competitieverband. Eind november vierde hij zijn rentree in de wereldbeker.