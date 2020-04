Bespoten met desinfecterende spray en ringmeisjes met mondmaskers, maar toch boksen ze in Nicaragua: “Hier vrezen we corona niet” NVE

26 april 2020

17u25 0 Meer Sport Corona of geen corona, in Nicaragua gaat het leven gewoon verder. Wereldwijd zijn haast alle sportevenementen afgelast, maar gisteren werd er gewoon gebokst in de hoofdstad Managua. “Nicaragua is een arm land, en de boksers moeten eten. Ze kunnen niet opgesloten blijven in hun huis”, zegt promotor Rosendo Alvarez.

Terwijl alle sporten wereldwijd zijn stilgelegd, stond er gisteren in Nicaragua gewoon een bokswedstrijd op het programma. Ramiro Blanco tegen Robin Zamora. Er was zelfs publiek aanwezig, al was de opkomst schaars. Slechts 800 van de in totaal 8000 zitjes waren bezet, ook al werden de tickets gratis weggegeven. Voor de volledigheid: Zamora won de wedstrijd.

Voormalig bokser en promotor van het gevecht Rosendo Alvarez denkt niet aan ophouden: “Hier vrezen we het coronavirus niet, en er is geen quarantaine. De drie doden kwamen van buitenaf en niemand in ons land is besmet. Nicaragua is een arm land en boksers moeten eten. Ze kunnen niet opgesloten blijven in hun huis.”

Namen ze dan helemaal geen maatregelen? Jawel. De ringmeisjes droegen een gezichtsmasker, het publiek moest op twee meter afstand blijven en de boksers werden ingespoten met een desinfecterende spray. De boksers werden ook op voorhand medisch getest, maar niet op het coronavirus, “omdat niemand van hen symptomen vertoonde of ziek was geworden op training”, aldus Alvarez. Het publiek werd verder nog getest op koorts.

Volgens de lokale overheid zijn er in Nicaragua slechts 11 gevallen van coronabesmetting en drie dodelijke slachtoffers. In de buurlanden ligt dat aantal echter op ruwweg 13.000 besmettingen en 500 doden, wat op z’n minst opmerkelijk genoemd kan worden.

Naast het boksen gaat ook het voetbal nog gewoon door in Nicaragua. Het is één van de vier landen waar nog steeds wordt gevoetbald, naast Wit-Rusland, Turkmenistan, en Burundi. Ook de scholen en bedrijven zijn er na een korte onderbreking terug open.