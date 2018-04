Beruchte Tyson Fury keert na doffe ellende terug in ring en treitert nu al: "Geen enkele bokser is partij voor mij. Ik mep Joshua helemaal knock-out" GVS

12 april 2018

16u24 0 Meer Sport Tyson Fury keert terug in de ring. De Britse ex-wereldkampioen vecht op 9 juni in Manchester tegen een nog nader te bepalen tegenstander. Wat wel al vast staat: 21.000 toeschouwers zullen zijn comeback bijwonen. Nadien volgt wellicht een kraker tegen huidig wereldkampioen Anthony Joshua. "Maar dat wordt zelfs geen kamp.", stelt een gedecideerde Fury.

Op een persconferentie die bol stond van de testosteron kondigde Fury zijn comeback aan. Na een inactiviteit van 2,5 jaar voelt de Brit zich helemaal klaar om opnieuw in de ring te stappen. Kort na de sensationele winst van Fury op de Oekraïener Vladimir Klitsjko in november 2015 werd de Brit betrapt op nandrolon, een anabool steroïde. Volgens de ruim twee meter lange kolos had hij toen besmet vlees gegeten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. De bokser liet het kopje hangen, want vanaf dan ging het van kwaad naar erger. Hij raakte aan de drank, kreeg een drugsprobleem en werd zo depressief dat hij zelfs niet meer wilde leven. Zijn kampioensgordel raakte hij kwijt. Doffe ellende dus, tot nu.

Rijst

De gewezen kampioen speculeerde al eerder over een sensationele terugkeer én een gevecht met zijn landgenoot Anthony Joshua, de huidige wereldkampioen in het zwaargewicht van WBA, IBF, IBO en WBO. Vandaag werd zijn comeback dan ook officieel aangekondigd. "Ik ben eindelijk terug", aldus de 29-jarige ongeslagen bokser. "Ik ben dolgelukkig, want het is een lange en complexe situatie geweest. Er zijn op dit moment mensen die beweren dat ze de beste bokser ter wereld zijn maar ik weet dat die praatjes gelogen zijn. Ze zijn geen partij voor mij. Ik ben sneller dan ooit. Mijn reflexen zijn formidabel, ik ben er helemaal klaar voor."

De Brit blikte ook al vooruit op het opzienbarend duel met Joshua. "Dat wordt een makkelijk gevecht, ik zou het zelfs geen kamp durven noemen. Ik mep hem helemaal knock-out. Ik heb zelfs een tip voor hem: 'neem een handje vol met rijst en gooi het naar mij, dat zal namelijk de enige manier zijn waarop je mij kan raken'", eindigde Fury met een ietwat bizarre quote het persmoment. Het is wachten op een reactie van de huidige wereldkampioen, maar een topduel is alvast in de maak. Zowel naast als in de ring.

Tyson Fury’s tip for Anthony Joshua - ‘Joshua will only land on me if he throws a pile of rice at me.’ pic.twitter.com/s5sAMyBaj9 Coral Barry(@ Coral__Barry) link