Beruchte hacker en klokkenluider Rui Pinto onder huisarrest Redactie

08 april 2020

23u57 0 Meer Sport De hacker Rui Pinto, de bron van de “Football Leaks”, die in Portugal vervolgd wordt voor poging tot afpersing, is uit voorlopige hechtenis en staat nu onder huisarrest. Dat deelden zijn advocaten woensdag mee. De 31-jarige Portugees mag zijn woning niet verlaten en heeft geen toegang tot het internet.

Rui Pinto moet zich voor de rechter verantwoorden voor afpersing met verzwarende omstandigheden en computersabotage. Er worden hem 93 aanklachten ten laste gelegd. Het Openbaar Ministerie had zelfs 147 aanklachten gevorderd.

Rui Pinto was de anonieme klokkenluider achter Football Leaks. Begin januari 2019 werd hij opgepakt in Hongarije. In maart werd hij uitgeleverd aan Portugal, want hij zou gepoogd hebben het investeringsfonds Doyen Sports af te persen door 500.000 à 1 miljoen euro te eisen in ruil voor het niet langer publiceren van documenten die hij illegaal bekomen had in de computersystemen van de club Sporting Lissabon en van Doyen.

Volgens het Portugese Openbaar Ministerie drong Pinto ook binnen in de informaticasystemen van de Portugese Voetbalfederatie, het advocatenkantoor PLMJ en het parket-generaal van Portugal.

De advocaten van Rui Pinto stellen hun cliënt voor als een “heel belangrijke Europese klokkenluider”, die de parketten van verscheidene landen, waaronder België, in staat stelde onderzoeken te openen naar verduistering in het voetbal.