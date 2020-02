Berings wint 60 meter horden bij afscheid op BK atletiek indoor, Thiam als derde mee op het podium ABD

16 februari 2020

16u59

Bron: Belga 0 Atletiek Eline Berings heeft zondag op het BK atletiek in zaal in Gent de 60 meter horden gewonnen in 8.10. Het was meer dan waarschijnlijk haar laatste indoorcompetitie op Belgische bodem. Nafi Thiam werd vierde en derde Belgische in 8.34, Anne Zagré bleef steken op een vijfde plaats in 8.41.

De meeste atletes deden het zondag beter in de series dan in de finale. Eline Berings evenaarde haar beste seizoenstijd van 8.07, Anne Zagré lukt 8.21. Het Belgisch record van Berings staat op 7.92. Nafi Thiam liep 8.37, haar persoonlijk record staat op 8.23.

In de finale gebeurde er iets raar bij de start. Zowel Berings als Zagré wankelden in hun startblok. Berings haalde het uiteindelijk wel in 8.10, plaatsen twee en drie waren verrassend voor de Française Awa Sene (8.26) en Sarah Missinne (8.27). Olympisch kampioene zevenkamp Thiam was vierde in 8.34, iets sneller dan in de reeksen. Ze mocht als derde Belgische mee het podium op. Zagré moest vrede nemen met een vijfde plaats in 8.41.

Voor Thiam was het de eerste competitie sinds het WK atletiek in Doha in oktober. Ze lukte haar tweede tijd ooit en kan dus terugblikken op een meer dan behoorlijke start van haar olympisch jaar. In het kogelstoten lukte zevenkampster Hanne Maudens een persoonlijk record. Ze wierp 13m99, vier centimeter verder dan haar oude record.