Berings nadat Coronavirus streep trekt door WK indoor: "Heel zuur voor wie WK nodig heeft met oog op Spelen"

30 januari 2020

11u16

Atletiek Hordeloopster Eline Berings is ontgoocheld over de beslissing van de internationale atletiekfederatie (World Athletics) om het WK indoor, voorzien in maart in het Chinese Nanjing, een jaar uit te stellen. De afgelasting komt er wegens het coronavirus. "Dit is heel zuur voor wie het WK nodig heeft met oog op de Spelen", klinkt het. Berings krijgt bijval van de Belgian Cheetahs.

Berings opende haar seizoen afgelopen weekend met verve en snelde naar 8.07 op de 60 meter horden. Ze was zo meteen geplaatst voor het WK indoor, maar krijgt nu een opdoffer te verwerken. "Ik spreek niet alleen voor mezelf", zegt de Gentse. "Voor wie het WK nodig heeft met oog op de Spelen, is dit heel zuur." In Nanjing vielen een hoop punten te verdienen voor de olympische ranking. Berings kan die punten goed gebruiken, want afgelopen zomer sprokkelde ze nauwelijks punten door blessureleed.

Dat het haar laatste jaar is, maakt het voor Berings extra pijnlijk. "Ik heb zo hard gewerkt en voelde dat mijn beste tijden eraan zaten te komen, dit is een streep door de rekening. Mijn laatste indoorseizoen valt in het water, want er is geen referentiewedstrijd meer. Ook naar sponsors toe is het niet erg interessant als je nog geen zicht hebt op olympische kwalificatie.”

Me preparing for world indoors vs me hearing it got canceled pic.twitter.com/l68t4K30es Eline Berings(@ ElineBerings) link

Belgian Cheetahs: “Jammer, we hadden ons op WK voorbereid”

Ook Belgian Cheetah Hanne Claes en bondscoach Carole Bam reageren ontgoocheld op het afgelasten van het WK indooratletiek. Hanne Claes vernam het nieuws over de afgelasting van het WK in het Chinese Nanjing op stage in Zuid-Afrika. “Heel jammer”, zegt ze. “Vooral voor atleten als Eline Berings en Anne Zagré, die al geplaatst waren, vind ik het echt zonde. Maar ook met de Cheetahs waren we van plan om naar China af te zakken.”

Helemaal kapot is Claes nu ook weer niet van het nieuws. “Ik begrijp de beslissing en zou zelf ook het gezondheidsrisico niet willen nemen in een olympisch jaar. Het WK indoor was geen hoofddoel voor mij.”

Carole Bam, bondscoach van de Cheetahs, is nog wat zwaarder ontgoocheld. “De meisjes hebben zich allemaal voorbereid op dat WK, dus de beslissing is echt zonde voor ons. Ik hoop nog altijd dat ze het WK nog verplaatsen naar een andere stad.” De kans dat dat laatste gebeurt, is zo goed als onbestaande. World Athletics kondigde aan dat het WK in maart 2021 op dezelfde plaats zal doorgaan.