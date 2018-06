Berings loopt met tweede tijd uit haar carrière naar zesde plaats op Diamond League-meeting in Oslo, ook Milanov zesde TLB

07 juni 2018

22u27

Bron: Belga 0 Meer Sport Eline Berings en Philip Milanov zijn beiden zesde geworden op de Diamond League atletiekmeeting in Oslo, de vijfde manche van het seizoen. Vooral voor Berings betekenden de Noorse Bislett Games een succes, want ze liep met 12.89 de tweede tijd uit haar carrière en kwam tot op twee honderdsten van haar persoonlijk record uit 2014.

Berings liep vanuit de buitenbaan een regelmatige wedstrijd en kon in het spoor van de wereldtoppers blijven. Met haar 12.89 verstevigt ze haar zesde plaats op de Europese jaarranglijst. De winst was voor de Jamaicaanse Danielle Williams in 12.60.

Milanov begon matig in Oslo, maar kwam bij zijn derde poging toch tot 64m40. Zijn beste worp van het seizoen staat op 64m91, zijn Belgisch record op 67m26. De winst was voor de Litouwer Andrius Gudzius met 69m04.

Beste wereldjaarprestaties kwamen er niet in Oslo, maar wel twee meetingrecords: de Nieuw-Zeelander Tomas Walsh won het kogelstoten met 22m29, de Qatarees Abderrahman Samba de 400 meter horden in 47.60. Op de 200 meter snelde de Turkse wereldkampioen Ramil Guliyev naar 19.90. Op de 100 meter bij de vrouwen was de winst voor de Ivoriaanse Murielle Ahouré in 10.91, Dina Asher-Smith sloopte met 10.92 het Brits record.

Op de 3.000 meter steeplechase bij de vrouwen liep het mis. De officials hadden een van de balken op de mannenhoogte ingesteld, en grepen pas na drie rondes in. Verschillende atleten struikelden over de te hoge balk, de Keniaanse Hyvin Kiyeng kon alsnog winnen in 9:09.63.