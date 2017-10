Bergen wint Henegouwse basketbalderby, Luik pakt eerste zege DMM

Bron: Belga 0 BELGA Meer Sport Bergen heeft gisteren op de derde speeldag van de Euromillions Basket League een 90-84 zege geboekt de buren van Spirou Charleroi. Luik pakte intussen zijn eerste zege van het seizoen, bij Leuven (78-88).

Bergen en Charleroi leverden een aantrekkelijke en spannende pot basketbal af in de Mons Arena. Na een ruststand van 40-39 konden de troepen van Daniel Goethals na rust de goede lijn doortrekken en zegevieren met 90-84. Voor Bergen de tweede zege op een rij.



Na nederlagen in Aalst en tegen Bergen heeft Luik zijn eerste overwinning van het seizoen beet. De Luikenaars wonnen met 78-88 in Leuven, een revanche voor de bekernederlaag van woensdag tegen de Vlaams-Brabanders.



Vandaag boekte Brussels zijn eerste zege van het seizoen tegen Limburg United (79-69). Verder pakten Oostende en Antwerp Giants logische overwinningen bij respectievelijk Willebroek (55-92) en Aalst (72-77).





