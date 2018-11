Bergen uitgeschakeld in FIBA Europe Cup na nederlaag bij Cypriotische Larnaca, Charleroi houdt kansen op tweede ronde gaaf YP

14 november 2018

21u28

Bron: Belga 0 Meer Sport Bergen heeft vandaag op de vijfde van zes speeldagen in de FIBA Europe Cup nipt met 63-62 verloren op bezoek bij het Cypriotische Larnaca. De troepen van Daniel Goethals zijn door die nederlaag uitgeschakeld.

De eerste helft in Cyprus was perfect in evenwicht, het stond 31-31 bij de rust. Bij het ingaan van het laatste kwart stond Bergen twee punten achter, en uiteindelijk kon het in het slot terugkeren tot op één puntje, maar niet over Larnaca gaan. De vierde nederlaag was zo een feit, ondanks de double-double van Uros Nikolic met 15 punten en 12 rebounds, de 17 punten van Chris Jones en de 12 punten van Quinton Upshur.

Op de eerste speeldag won Bergen nog van Tsmoki-Minsk, maar nadien leed het vier nederlagen op rij. De uitschakeling staat al vast, maar aanstaande dinsdag ontvangt Bergen nog het Bulgaarse Balkan voor de eer.

Charleroi walst over Istanboel en houdt uitzicht op tweede ronde

Charleroi won wel, met ruime 92-45 cijfers van het Turkse BBSK Istanboel. De Carolo’s moeten dinsdag ook winnen in het Nederlandse Groningen om nog kans te maken op een plaats in de tweede ronde.

Na een blitzstart van Charleroi stond het al 15-0 na enkele minuten, en de Turken zouden nooit meer terug in de wedstrijd komen. Na het eerste kwart stond het 28-5, bij de rust 48-14. Istanboel begon daarna ietsje beter te basketten, maar fel terugkeren zat er niet in. Bij het ingaan van het laatste kwart stond het 69-30, aan het eind 92-45.

Doriant Marchant en Quincy Ford maakten ieder 12 punten, maar de absolute uitblinker van Charleroi werd Matt Mobley, met 18 punten. Voor de ploeg van coach Bryan Lynch was het de derde zege in vijf wedstrijden. Istanboel kon nog niet winnen en is uitgeschakeld. Ook voor Charleroi ziet het er benauwd uit. Het moet dinsdag winnen op bezoek bij het Nederlandse Groningen én Istanboel moet winnen tegen de landgenoten van Pinar Karsikaya.

Meer over Charleroi

sport

sportdiscipline

Bergen

basketbal

Istanboel

Groningen

Larnaca