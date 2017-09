Bergen plaatst zich voor tweede kwalificatieronde Europe Cup DMM

22u42

Bron: Belga 0 Photo News Meer Sport Bergen heeft ook zijn terugwedstrijd in eigen huis tegen het IJslandse KR Reykjavik ruim gewonnen in de eerste voorronde van de FIBA Europe Cup basketbal. Het werd 84-71 (rust: 41-38) , en zo staat Bergen in de tweede kwalificatieronde.

In IJsland ging Bergen al met 67-88 winnen. Vanavond blonken in de terugwedstrijd vooral Garlon Green, Matt Tiby en Tre Demps uit. Green was de absolute sterkhouder met 26 punten en 10 rebounds. Tiby maakte 14 punten en plukte 8 rebounds, Demps zorgde voor 21 punten en 4 rebounds.



In de tweede voorronde van de Europe Cup wacht Bergen een duel met het Bulgaarse Beroe (heen: 3/10 in Bergen, terug: 11/10 in Bulgarije). Ook Spirou Charleroi komt dit seizoen uit in de FIBA Europe Cup. De Carolo's komen voor het eerst in actie in de tweede kwalificatieronde, de tegenstander is nog niet gekend.

Photo News

