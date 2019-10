Bergen opnieuw te sterk voor Charleroi, Oostende komt niet in de problemen in Luik AB

04 oktober 2019

23u39

Bron: Belga 0 Basketbal Bergen heeft vrijdag een derde overwinning op een rij gepakt in de EuroMillions Basket League, dankzij de 78-58 tegen Charleroi. In groep B kende Oostende geen enkele moeite met Luik (60-90).

Bergen maakte het verschil in het derde kwartier (22-13) met dank aan een uitstekende Arik Smith, die goed was voor 18 punten. Ook Auston Barnes kende een goeie dag en scoorde 21 punten en 7 rebounds. Charleroi staat nu laatste in groep A, Bergen pakt de leiding in het klassement.

In de andere wedstrijd van de avond tussen Oostende en Luik, schonk het duo McIntosh-Angola (36 punten) en Keye van der Vuurst de Vries (18 punten) de regerende landskampioen een eenvoudige zege. Oostende komt zo aan kop in groep B. Luik, dat nog steeds zonder haar buitenlandse spelers aan de slag moet, kon nog niet winnen dit seizoen.

