Bergen bereikt ondanks nederlaag tweede ronde FIBA Europe Cup, Antwerp Giants uitgeschakeld

23u20

De Antwerp Giants zijn uitgeschakeld Bergen heeft zich vandaag op de zesde en laatste speeldag van de FIBA Europe Cup geplaatst voor de tweede ronde. De Henegouwers verloren in Oekraïne van Khimik Yuzhne met 78-75 (rust: 25-40), maar eindigden in hun poule nog op de tweede kwalificatieplaats. De Antwerp Giants gingen op bezoek bij het Nederlandse Groningen na een verlenging met 84-82 (rust: 32-39) de boot in en zijn uitgeschakeld.

Bergen stond bij de pauze ruim voor, maar gaf de zege dus nog uit handen. Tre Demps (23 punten) en Chris Jones (20 punten, 8 rebounds) waren de productiefste spelers bij het Belgische team. De nederlaag blijft echter zonder gevolg, omdat Bergen door het verlies van Pristina tegen Istanboel tweede blijft in poule G en zich zo verzekerde van een plaats in de tweede ronde. Hierin zal Bergen het moeten opnemen tegen het Roemeense Cluj Napoca, het Hongaarse BC Körmend en het Nederlandse Groningen.

Het is precies dat Groningen dat in groep A een stokje stak voor de kwalificatie voor de tweede ronde van de Antwerp Giants. De Antwerpenaren moesten na een verlenging hun meerdere erkennen in de Nederlanders. Jason Clark (20 punten) en Hans Vanwijn (17 punten) troffen voor de Giants het meeste raak. Door de nederlaag moet Antwerp een kruis maken door de tweede ronde.

Eerder op de dag sneuvelden ook Brussels en Charleroi na nederlagen in de eerste ronde.