BeNeLeague op komst (in het basketbal) Michael Vergauwen

23 maart 2020

Binnen twee seizoenen een BeNeLeague? In het voetbal verre toekomstmuziek, in het basketbal daarentegen weer een stap dichterbij. De Belgische Pro Basketball League en de Dutch Basketball League maakten gisteren bekend dat ze enkele werkgroepen gaan opstarten, wat moet resulteren in een gezamenlijke competitie vanaf het seizoen 2021-2022.

Na een haalbaarheidsonderzoek en een enquête bij de fans, zijn de voorzitters van beide federaties voorstander een samenwerking. Verder onderzoek (sportief, commercieel, financieel) moeten de intenties nu concretiseren. Ook op het vlak van reglementen zullen de competities naar elkaar toe moeten groeien. Eind dit jaar wordt er door de clubs in beide landen definitief besloten en bij een positief besluit kan de eerste editie van de BeNeLeague midden september 2021 van start gaan.