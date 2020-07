Ben Mertens (15) verlaat WK snooker met opgeheven hoofd na verlies in tweede voorronde MXG

24 juli 2020

18u21 0 Snooker Het sprookje van Ben Mertens (15) op het WK snooker is voorbij. De jonge Belg verloor in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor het WK Snooker. De Engelsman Sam Baird was met 6-4 te sterk.

Woensdag was Mertens nog blij dat hij één frame kon winnen in z'n eerste wedstrijd, laat staan een hele match. Hij won van James Cahill met 6-2. Alles wat nu nog kwam was bonus voor de jonge Belg. Met zijn zege werd Mertens de jongste speler in de geschiedenis die een wedstrijd won op het wereldkampioenschap. Tegen Baird leek een nieuwe stunt in de maak. Met breaks van 51 en 77 nam “Tintin” een 2-4 voorsprong, maar vervolgens kon hij zijn kansen niet meer benutten. Baird, die in het tweede frame al een 81 weggepot had, maakte het met breaks van 56, 52 en 51 af.

Luca Brecel (WS-37) begint er zaterdag in de derde ronde aan tegen de Ier Fergal O’Brien (WS-71). Die schakelde donderdag Rod Lawler (WS-112) met 6-3 uit. Van drie vorige partijen tegen de 48-jarige O’Brien, won Brecel er twee. Bij een nieuwe zege volgt voor “The Belgian Bullet” een duel om een plaats in de Crucible tegen Alfie Burden (WS-75) of de Chinees Liang Wenbo (WS-34).

De 25-jarige Limburger kan zich voor de vijfde keer voor een WK plaatsen, de tweede ronde bereiken lukte hem nog niet. In 2012 werd Brecel de jongste WK-deelnemer in de geschiedenis. Hij was toen 17 jaar en 45 dagen oud.

