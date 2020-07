Ben Mertens (15) verlaat WK snooker met opgeheven hoofd na verlies in tweede voorronde MXG

24 juli 2020

18u21 0 Snooker Het sprookje van Ben Mertens (15) op het WK snooker is voorbij. De jonge Belg verloor in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor het WK Snooker. De Engelsman Sam Baird was met 6-4 te sterk.

Woensdag was Mertens nog blij dat hij één frame kon winnen in z'n eerste wedstrijd, laat staan een hele match. Hij won van James Cahill met 6-2. Alles wat nu nog kwam was bonus voor de jonge Belg.

Mertens startte ook meteen sterk tegen Baird en won het eerste frame. Daarna nam de Engelsman over: 2-1. Maar de jonge Belg toonde dat hij zijn zenuwen op het hoogste niveau echt al onder controle kan houden. Hij won drie frames op rij en liep uit tot 2-4.

Maar Baird had het laatste woord. Hij won op zijn beurt vier frames op rij en zette uiteindelijk de 6-4-eindstand op het bord.