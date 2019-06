Ben Broeders verbreekt Belgisch record polsstokspringen Redactie

29 juni 2019

16u50

Bron: Belga 0 Atletiek Ben Broeders heeft op een atletiekmeeting in het Duitse Hof het Belgisch record polsstokspringen bijgesteld naar 5m76. Het record stond sinds 2018 op naam van Arnaud Art, die in Luik over 5m72 wipte.

Dat Broeders in topvorm was, bleek de afgelopen weken al. Hij stelde zijn persoonlijk record bij van 5m62 naar 5m71, en plaatste zich zo voor het WK atletiek later dit jaar in Doha. In het Duitse Hof deed hij er nog eens vijf centimeter bij, en scherpte met zijn 5m76 het Belgisch record met vier centimeter aan. De Leuvenaar, in 2016 vierde op zijn eerste EK en in 2017 Europees kampioen bij de beloften, klaarde de nieuwe recordhoogte bij zijn derde en laatste poging.