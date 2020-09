Ben Broeders sluit seizoen af met vijfde plaats in Diamond League Doha Redactie

25 september 2020

23u54

Bron: Belga 0 Atletiek Ben Broeders is vrijdag als vijfde geëindigd bij het polsstokspringen tijdens de Diamond League in Doha. Hij sprong over 5m71.

Vorige week in Rome bracht Broeders het Belgisch record nog op 5m80. De Leuvenaar nam risico's in Doha en begon zijn wedstrijd pas op 5m46, ofwel zestien centimeter hoger dan in Rome. Hij klaarde de klus pas bij zijn tweede poging, en op 5m61 werd het nog wat spannender. Daar had Broeders drie beurten nodig, maar hij slaagde wel.

Op 5m71 hetzelfde verhaal: onze landgenoot had drie pogingen nodig, maar klaarde de klus bij zijn laatste kans. De lat ging daarna naar 5m82, maar daar slaagde Broeders niet in.

De Zweed Armand Duplantis pakte de zege na een meteen gelukte sprong over 5m82. De Amerikaan Sam Kendricks en Fransman Renaud Lavillenie maakten het podium vol.