Ben Broeders scherpt eigen BR polsstokspringen aan tot 5m80 en mag rechtstreeks naar Tokio

19 februari 2020

21u10

Bron: Belga 0 Atletiek Ben Broeders heeft op de World Indoor Tour atletiekmeeting in het Franse Liévin zijn eigen Belgisch record polsstokspringen in zaal aangescherpt. De Leuvenaar wipte over 5m80, precies de rechtstreekse limiethoogte voor de Spelen in Tokio.

Al het hele seizoen is Broeders uitstekend op dreef, enkele weken geleden bracht hij het Belgisch record in zaal op 5m75. Hij bleef echter jagen, want om rechtstreeks naar de Spelen te mogen zonder nog naar de World Rankings te moeten kijken, is 5m80 nodig. Die hoogte klaarde hij woensdag in Liévin bij de eerste poging.

Het nieuwe nationale indoorrecord van Broeders is ook vier centimeter hoger dan zijn eigen Belgisch outdoorrecord. Nog nooit sprong met andere woorden een landgenoot zo hoog als Broeders woensdag in Frankrijk.

Renée Eykens eindigt als 6de op 800 meter, Elise Vanderelst doet hetzelfde op 1.500 meter

Renéé Eykens en Elise Vanderelst hebben het ook goed gedaan op de World Indoor Tour atletiekmeeting in Liévin. Ze werden beiden zesde, Eykens op de 800 meter, Vanderelst op de 1.500 meter. De World Indoor Tour is het circuit van de meest prestigieuze indoormeetings ter wereld, en dus vielen er ook heel wat punten te rapen met oog op de olympische ranking. Dat verklaart waarom er liefst twaalf Belgen aan de start verschenen in Frankrijk. Eykens bleef in 2:03.88 een dikke anderhalve seconde boven haar persoonlijk record van 2:02.15. Vanderelst kwam met 4:11.16 tot op minder dan een seconde van haar persoonlijk record, dat 4:10.33 bedraagt.

Eline Berings plaatste zich met 8.08, één honderdste boven haar beste seizoenstijd, voor de finale van de 60 meter horden. Daarin werd ze achtste in 8.11. Anne Zagré ging er met 8.19 uit in de reeksen. Ook de drie landgenotes op de vlakke 60 meter sneuvelden in de reeksen: Elise Mehuys was de beste in 7.35, gevolgd door Manon Depuydt in 7.43 en Imke Vervaet in 7.51.

In de 1.500 meter kreeg Ismael Debjani een spike in zijn voet, waardoor hij zwaar gehinderd werd. Hij moest vrede nemen met een negende plaats in 3:42.69. Eliott Crestan zag een concurrent voor zijn neus vallen op de 800 meter, en struikelde daardoor zelf ook. Hij moest opgeven. Op de ongebruikelijke 1.000 meter was Aurèle Vandeputte beste Belg als achtste in 2:22.28. Aaron Botterman was dertiende in 2:26.36.