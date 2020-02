Ben Broeders scherpt eigen BR polsstokspringen aan tot 5m80 en mag naar Tokio DMM

19 februari 2020

21u10

Bron: Belga 0 Atletiek Ben Broeders heeft op de World Indoor Tour atletiekmeeting in het Franse Liévin zijn eigen Belgisch record polsstokspringen in zaal aangescherpt. De Leuvenaar wipte over 5m80, precies de rechtstreekse limiethoogte voor de Spelen in Tokio.

Al het hele seizoen is Broeders uitstekend op dreef, enkele weken geleden bracht hij het Belgisch record in zaal op 5m75. Hij bleef echter jagen, want om rechtstreeks naar de Spelen te mogen zonder nog naar de World Rankings te moeten kijken, is 5m80 nodig. Die hoogte klaarde hij woensdag in Liévin bij de eerste poging.

Het nieuwe nationale indoorrecord van Broeders is ook vier centimeter hoger dan zijn eigen Belgisch outdoorrecord. Nog nooit sprong met andere woorden een landgenoot zo hoog als Broeders woensdag in Frankrijk.

