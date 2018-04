Ben Broeders meteen goed voor EK-limiet in polsstokspringen LPB

28 april 2018

19u29 0 Meer Sport Ben Broeders heeft op het Vlaams-Brabants kampioenschap meteen het minimum voor het EK in Berlijn in het polsstokspringen behaald. In zijn eigen Kessel-Lo ging de regerende Europese beloftekampioen over 5m59, precies de gevraagde hoogte.

Het persoonlijk record op de outdoorpiste van Broeders staat al sinds 2016 op 5m61, indoor ging hij dit jaar al over 5m65. Nadat hij in Kessel-Lo de EK-limiet op zak had gestoken, liet hij de lat nog op een Belgische recordhoogte van 5m71 leggen. Daarop liet de 22-jarige Leuvenaar enkele nipte missers optekenen. Op het vorige EK atletiek, in 2016 in Amsterdam, was Broeders met een vierde plaats één van de Belgische uitblinkers.

Eerder dit seizoen behaalden ook Peter Callahan (1.500 meter), Robin Hendrix, Isaac Kimeli (beiden 5.000 meter) en Bashir Abdi (marathon) een EK-minimum. Abdi behaalde vorig jaar ook de limiet op de 10.000 meter, maar moet dit seizoen nog vormbehoud aantonen voor die afstand. Dat laatste geldt ook voor Soufiane Bouchikhi (10.000 meter), Koen Naert (marathon), Nafi Thiam, Hanne Maudens en Noor Vidts (allen zevenkamp).