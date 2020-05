Beloftevolle zoon van gewezen tennistoppers Agassi en Graf beproeft zijn geluk in... honkbal NVE

30 mei 2020

13u38

Bron: MLB 0 Meer Sport Zet twee gewezen tennistoppers samen, en je krijgt... een honkbaltalent! Jaden Agassi, zoon van Andre Agassi en Steffi Graf, heeft een mooi vooruitzicht. Volgens scoutingverslagen zou de tiener één van de meest beloftevolle spelers van 2020 zijn. Een operatie, en het coronavirus, zorgen echter voor mogelijk uitstel van zijn draft pick.

De successen van zijn ouders zal hij moeilijk kunnen overtreffen. In het tennis dan toch. Moeder Steffi Graf won maar liefst 22 grandslams, vader Andre Agassi won er 8. Beiden wonnen ze elk grandslam-toernooi minstens één keer: de US Open, Australien Open, Roland Garros en Wimbledon. In de prijzenkast van moederlief hangen ook nog twee Olympische medailles: goud in 1988 en zilver in 1992. Opmerkelijk: Andre Agassi had, en heeft nog steeds, een hekel aan tennis.

“Dan maar honkbal”, moet Jaden Agassi gedacht hebben. De achttienjarige kan volgens scoutingverslagen vlot uit de voeten als pitcher en derde honkman. Een enorm sterke jongen, met ruwe kracht. In Nevada prijkt Agassi op plek 2 van meest beloftevolle spelers van 2020, terwijl hij over heel de Verenigde Staten op plek 171 staat. Een plekje in de eerste tien draftrondes was mogelijk, maar door een recente elleboogoperatie - vaak voorkomend bij honkbalpitchers - leek die kans kleiner.

He gets it from his mom

“Ik hou van honkbal”, vertelde Agassi bij MLB. “Ik hou van mijn ploeggenoten, overleven en vechten met je broeders. Elke wedstrijd komt met nieuwe uitdagingen, en ik hou ervan om dat uit te zoeken.”

Het coronavirus heeft ook lelijk huis gehouden in de honkbalwereld. Waar in de draft normaal gesproken 40 rondes plaatsvinden, gaan steeds meer stemmen op om dat aantal te reduceren tot vijf rondes. Een serieuze klap dus voor veel jonge beloftevolle spelers, die zo hun kans op een plekje bij een professionele ploeg voorlopig kunnen vergeten. Ook voor Agassi dus, die normaal gesproken altijd gedraft zou worden.